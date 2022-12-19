Saadet Partisi'nden AKP'nin anayasa değişiklik teklifine destek

19 Aralık 2022 Pazartesi, 17:35

Altılı masanın ortaklarından olan Saadet Partisi, AKP'nin "türban serbestisine anayasal güvence" getirmeyi amaçlayan teklifine destek olma kararı verdi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, partisinin kararını Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifine imza vererek desteğimizi ilan ediyoruz.

Hayra motor, şerre fren olacağız."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin teklifine ilişkin şöyle demişti: Önce hazırladıkları teklifi görmemiz lazım. İçinde başka maddeler var mı yok mu bunlara bakacağız. Kadının kılık kıyafetiyle siyaset uğraşmamalı. Biz siyasetin istismar etmemesi için kanun teklifi verdik. Onlar anayasa teklifi verelim dediler. Getirdikleri anayasa teklifini göreceğiz. Önce kendi içimizde gelen teklife bakacağız. İlla karşı çıkalım şeklinde hareket etmiyoruz. Biz sorunu Türkiye'nin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Türkiye'nin gündemi bu olmamalı. Ülkeyi nasıl büyütmeliyiz ülkenin gündemi bu olmalı. O yapay sorundan Türkiye'yi çıkarmak istiyoruz. Eğer bizim dediğimizi yapıyorlarsa memnun oluruz.