Saadet Partisi'nden dikkat çeken Erdoğan videosu

Yayınlanma: 25.05.2023 - 03:27

Güncelleme: 25.05.2023 - 03:27

Saadet Partisi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için “İmralı'yla dirsek temasında olanları unutma! Türkiye için karar ver” notuyla yeni bir kampanya videosu yayımladı.

Videoda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ben Milli İstihbarat Teşkilatı’mın mensuplarını kendi başbakanlığım döneminde İmralı’ya gönderenim ve açıkça söylüyorum, yarın da gönderirim, öbür günde gönderirim” sözleri yer aldı.

Paylaşılan seçim kampanyası videosunda; Erdoğan’ın NTV kanalında katıldığı bir programdaki “Bir başbakan olarak ben arkadaşlarımı daha önce İmralı’ya gönderdim. Aynı şekilde Oslo’ya gönderdim. Daha sonra Hakan Bey döneminde yine bu adımları İmralı’da Oslo’da da attık ve şu anda da yine bunu gerekliği gördüğümüz anda yaparız. İmralı içinde yaparız, Oslo içinde yaparız” ifadeleri de yer aldı.

Erdoğan’ın sözlerinin yer aldığı görüntü oy pusulasında Erdoğan’ın resminin üzerine gelerek son buluyor. Video, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na evet mührü basılmasıyla sona eriyor.