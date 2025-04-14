Saadet Partisi'nden erken seçim koşulu: '6 ay daha beklerim'

Yayınlanma: 14.04.2025 - 00:03

Güncelleme: 14.04.2025 - 00:03

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yeni dönemde saha çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi.

2025 veya 2026 yılında yapılacak bir erken seçimde olacaklarının ancak 2027'de olabilecek bir erken seçimde olmayacaklarının altını çizen Arıkan, "Sürekli bir tartışma var 'muhalefetin adayı kim olacak' diye. Muhalefetin birçok adayı var, her partinin genel başkanı doğal adaydır zaten. Ama Türkiye'de tartışılması gereken konu; iktidarın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İktidarın adayı yok şu anda.

Biz muhalefet olarak diyoruz ki erken seçim olsun. Bugün erken seçim olursa varız, 2026'da erken seçim olursa varız ama iktidar diyor ki '2027'nin sonbaharında erken seçim yapacağız'. Yok öyle bir şey, ona ben yokum. Bekledim 6 ay daha beklerim, 2028 Mayıs'ta olsun seçim. Şu anda tartışılması gereken Cumhur İttifakı'nın adayı kim? Orada aday yok. Erken seçim olmayacağına göre Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak, onun tartışılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KONUŞMANIN MANASI YOK"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha 3 yıl olduğunu ve şu anda bir adayın konuşulmasını doğru bulmadığını da sözlerine ekleyen Arıkan, "Seçimlere şu an 3 yıl var. Cumhurbaşkanı adaylığının seçimlere yakın konuşulmasını düşüyorum. Bugün Türkiye'de konuşulması gereken birincisi adalet krizi, ikincisi ekonomik kriz, dış politikada da Orta Doğu'da yaşanan hadiseler. Biz bu üçünü konuşmuyoruz Türkiye'de" dedi.