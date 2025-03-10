Saadet Partisi’nden ikramiye tepkisi: Lükse, israfa, şatafata gelince var, emekliye gelince yok!
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, AKP’nin emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL olması için teklif vermesine tepki gösterdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, AKP’nin emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL olması için teklif vermesine tepki gösterdi.
Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşli çeteye gelince var. Faiz lobilerine gelince var. Yandaş şirketlere, ballı ihalelere gelince var. Lükse, israfa, şatafata gelince var. Emekliye gelince yok! Emekliyi fitreye, Ramazan kolisine, ucuz ekmek kuyruğuna mahkum edenler; bir gün emekli olmayacaklarını mı zannediyorlar? Bu mudur vefa? Bu mudur adalet? Bu mudur hakkaniyet?" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #SAADET partisi #Mahmut Arıkan #ikramiye
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