Saadet Partisi'nden 'sürtük' videosu
Saadet Partisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine yönelik 'sürtük' sözlerini eleştiren bir video yayımladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki grup toplantısında Gezi eylemlerine katılanlar için “Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pisletmişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük” ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan’ın bu sözleri üzerine birçok ilde siyasi partiler tarafından savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu.
Saadet Partisi de, Erdoğan'ın "Nankörlük yapma otur", "Bunlar terörist", "Ahlaksıza bak" ve son olarak Gezi Parkı eylemlerine katılanlar için kullandığı "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerinin yer aldığı bir video hazırladı.
"MİKROFON DEĞİL, SİYASET ANLAYIŞI BOZUK"
Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından "Mikrofon değil, siyaset anlayışı bozuk. #AhlaklıSiyaset" notuyla paylaşılan videoda, "Yalansız, hakaretsiz, dürüst ahlaklı siyaset" ifadeleri yer aldı.
Mikrofon değil, siyaset anlayışı bozuk.#AhlaklıSiyaset pic.twitter.com/lE1W0Nd8yG— Saadet Partisi #İnsancaYaşam (@SaadetPartisi) June 2, 2022
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