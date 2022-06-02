Erdoğan, 'Gezi' eylemcilerine 'sürtük' dedi, art arda suç duyuruları geldi

02 Haziran 2022 Perşembe, 12:13

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısı konuşmasında Gezi Direnişi'ne katılan yurttaşlara yönelik “Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti” iddiasını tekrarladı. Erdoğan, direnişe katılan eylemciler için “Bunlar çürük, bunlar sürtük” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları sosyal medyada tepki toplarken art arda suç duyuruları geliyor. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Halkın Kurtuluş Partisi avukatları,SOL Partili hukukçular, Avukatlar Birliği, TİP’li kadınlar suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA ÇAĞRISI YAPTILAR

HKP avukatları, Savcılığa verilen dilekçede Erdoğan'ın "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlediği belirtildi ve Erdoğan hakkında soruşturma ve kamu davası açılması istendi. Savcılığa verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli Recep Tayyip Erdoğan benim ve benim gibi ülkenin onuru, bağımsızlığı, doğası ve ağaçları için barışçıl bir şekilde eyleme geçen milyonlarca kişiye; işçiye, emekçiye, kadına, erkeğe, gençlere, yaşlılara ve çocuklara özetle tüm halkımıza ağza alınmayacak şekilde iftiralarla dolu hakaretler etmiştir. Bu nedenle bu suç duyurusunu bu hakaretleri kabul etmeyen, bu yalanlara inanmayan tüm işçi, emekçi, kadın, erkek, genç ve yaşlılar adına, 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' diyen milyonlar adına, bu eylemlerde katledilen ve eğer aramızda olsalardı bizimle birlikte bu suç duyurusunu vereceğine inandığım Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan ve Berkin Elvan adına veriyorum.”

HKP avukatları sosyal medyada da vatandaşlara dilekçeyi kişisel bilgilerini doldurup imzalayarak cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunma çağrısı yaptı.

"ERDOĞAN CAMİNİN MÜEZZİNİ TARAFINDAN YALANLANDI"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da Erdoğan hakkında, sarf ettiği “sürtük” kelimesinden dolayı suç duyurusunda bulundu.

Bugün Ankara Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunan CHP'li Sevda Erdan Kılıç, yazılı bir açıklama yaparak Erdoğan'a tepki gösterdi. Erdoğan'ın partisinin grup toplantısındaki "Düşünün Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler, bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük, bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir, böyle bir şey yok” sözlerini anımsatan Kılıç, "Erdoğan caminin müezzini tarafından yalanlandı. Ellerinde olduğunu iddia ettikleri görüntülerle ilgili 'Yayınlayacağız' demesinin üzerinden yaklaşık 500 cuma geçti. Halen ortada hiçbir şey yok" dedi.

Kılıç, “Dün, Gezi yargılanırken AKP’nin kayığına binen hakimler, bugün halka küfürler eden, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarını işleyen taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı hukukun gerekliliklerini yerine getirmezlerse vatandaşın gözünde aynı suçları işlemiş olurlar” ifadelerini kullandı.

SOL Partili hukukçular tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi 'ye katılan milyonlara karşı sarf ettiği, aleni hakaret suçunu oluşturan sürtük ve çürük sözlerine ilişkin suç duyurusunda bulunacağımızı, hazırladığımız dilekçe örneğini suç duyurusunda bulunmak isteyen yurttaşlarla paylaşacağımızı bildiririz" denildi.

"FİİLİ VE HUKUKİ MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

Avukatlar Birliği de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Avukat Birliği olarak fiili ve hukuki mücadelemiz sürüyor. Dünyanın en barışçıl eylemlerinden biri olan Gezi Parkı eylemlerine katılan halkımıza ‘’Sürtük’’ diyen AKP Genel Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan’ın sarf ettiği sözlere karşı TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve TİP avukatlarından Sedef Erken, Erdoğan’a “Hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamalarıyla İstanbul Adalet Sarayı’nda suç duyurusunda bulundu.