Saadet Partisi'nden yapay zekâ ile 'ikiyüzlü' ekonomi şarkısı

Saadet Partisi, yapay zeka yardımıyla hazırladığı video ile ekonomik krize ve enflasyona dikkat çekti. Videoda, şarkı sözleri ve afişlerle ‘tereyağı, peynir, et ve akaryakıt’ gibi ürünlerin fiyatlarına dikkat çekildi.

DHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 17:15
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Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile 200 liranın enflasyon karşısındaki değer kaybına dikkat çekti.

Partiden yapılan açıklamada, ‘enflasyon karşısında, o eski halinden eser yok şimdi ‘İkiYüzlüEkonomi’ notuyla paylaşılan videoda, şarkı sözleri ve afişlerle ‘tereyağı, peynir, et ve akaryakıt’ gibi ürünlerin fiyatlarına dikkat çekildi.

"O ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ"

200 liranın artık 1 kilogram peynir etmediği vurgulandı.

Saadet Partisi ‘İkiYüzlüEkonomi’ ifadesiyle 200 liranın alım gücünün ne kadar düştüğünü gündeme getirdi.


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