28 Şubat'ta tutuklu komutanların cezaları kaldırıldı: 5 komutan tahliye edilecek!

Adli Tıp Kurumu’nun hapishanede kalamayacakları yönünde raporu bulunan tutuklu komutanların cezaları, ilgili maddenin yaklaşık bir yıl sonra işleme konması ile kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 08:00
28 Şubat'ta tutuklu komutanların cezaları kaldırıldı: 5 komutan tahliye edilecek!
Abone Ol google-news

İddianamesini FETÖ hükümlüsü eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili’nin hazırladığı 28 Şubat Davası’nda yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu beş komutan Çetin Doğan (84), Fevzi Türkeri (83), Yıldırım Türker (83), Cevat Temel Özkaynak (79) ve Erol Özkasnak’ın (78) ve daha önce sağlık sorunları nedeniyle infazları ertelenen tahliye edilen Çevik Bir(85) ve Aydan Erol’un(84) cezaları Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kaldırıldı. 16 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararda Adli Tıp Kurumu’nun verdiği “Sürekli hastalık” ve “Kocama hali” gerekçeleri ile “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince komutanların kalan cezalarının kaldırıldığı” ifadeleri kullanıldı.  

AİLELER BEKLEYİŞTE

Resmi Gazete’de yayınlanan kararlar sonrası aileler, komutanların tutuklu bulunduğu cezaevleri ile iletişime geçti. Yetkililerinden "İşlem yapılabilmesi için kararların UYAP sistemine düşmesi gerektiği" biçiminde yanıt alan ailelerin cezaevi önündeki bekleyişi, 07.50 itibariyle sürüyor. 

İLGİLİ MADDE NE DİYOR?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi sonrası yapılan düzenleme ile “Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri”ni belirten 104. Maddenin 16. Fıkrasında “Cumhurbaşkanı, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır” ifadeleri yer alıyor.


İlgili Haberler

Son Dakika... 28 Şubat davasında tutuklanan emekli generallere tahliye kararı!

Son Dakika... 28 Şubat davasında tutuklanan emekli generallere tahliye kararı!
28 Şubat'ın intikamı ve orgenerallerimiz

28 Şubat'ın intikamı ve orgenerallerimiz
28 Şubat davası ve yeniden yargılama - Hamdi Yaver Aktan

28 Şubat davası ve yeniden yargılama - Hamdi Yaver Aktan
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘Grup seks’ iddiasıyla gündeme gelmişti: Aynı fabrikada ‘gizli kamera’ skandalı!

‘Grup seks’ iddiasıyla gündeme gelmişti: Aynı fabrikada ‘gizli kamera’ skandalı!
Bebeğini fındık bahçesine gömen anneye verilen cezayı istinaf onadı

Bebeğini fındık bahçesine gömen anneye verilen cezayı istinaf onadı
Kobani Davası'nın ardından açıklama: Bakırhan'dan 'Sinan Ateş' göndermesi

Kobani Davası'nın ardından açıklama: Bakırhan'dan 'Sinan Ateş' göndermesi
Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Balık burcu yorumu
İktidar partisinin oluşturduğu devlet yapısı içindeki ayrılıklar su yüzüne çıktı: AKP bürokrasisinde kavga

İktidar partisinin oluşturduğu devlet yapısı içindeki ayrılıklar su yüzüne çıktı: AKP bürokrasisinde kavga
Selahattin Demirtaş’ın cezası belli oldu

Selahattin Demirtaş’ın cezası belli oldu
Saray'da 'Ayhan Bora Kaplan' zirvesi... Ankara'da hareketli gece: Erdoğan, MİT Başkanı ve Adalet Bakanı ile toplantı yaptı

Saray'da 'Ayhan Bora Kaplan' zirvesi... Ankara'da hareketli gece: Erdoğan, MİT Başkanı ve Adalet Bakanı ile toplantı yaptı
Z Kuşağı Gözünde Y Kuşağının “Yaşlılık” belirtileri

Z Kuşağı Gözünde Y Kuşağının “Yaşlılık” belirtileri