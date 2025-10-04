Saadet'ten 'Gazze' çağrısı: 'Türkiye caydırıcı önlemler alana kadar tüm sendikaları genel grev ilanına davet ediyoruz'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde il başkanları ve il müfettişleri toplantısı öncesinde açıklama yaptı.

Arıkan, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'nu tebrik ederek "Sözlerimin hemen başında mazlumlara umut olmak için tüm tehditlere rağmen, tüm engellemelere rağmen Gazze kara sularına kararlılıkla ulaşarak ablukayı delen reel politiği de denizin sularına gömen Sumud filosundaki tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Cenabı Allah onlardan razı olsun. Yine şu an halihazırda Gazze'ye doğru kararlılıkla ilerleyen milletvekillerimize, teşkilat mensuplarımıza, Gazze gönüllülerine hayırlı yolculuklar diliyorum. Onlara selamlarımızı iletiyorum. Cenabı Allah onların da yar ve yardımcıları olsun. Sağ salim bir şekilde gidip maksatlara hasıl bir şekilde menzile ulaşıp geri dönmeyi de onlara da nasip etsin inşallah" diye konuştu.

"İKTİDAR ÇAĞRILARIMIZI DİKKATE ALMADI"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için uygulamak istediği "Barış Planı"nı da hatırlatan Arıkan, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail'in küresel Sumud Filosu'na yapmış olduğu saldırının hem de uluslararası sularda yapmış olduğu saldırıları canlı yayında tüm dünya izledi. Sadece bu görüntüler bile ABD ve İsrail'in barış konusunda ne kadar ikiyüzlü olduklarını tüm dünyaya alenen ortaya koydu. Bizler İsrail'in Amerika'nın bu ikiyüzlüklerini defalarca gördük. Defalarca topluma anlatma gayretinde bulunduk. İktidarın da görmesi için defalarca çağrıda bulunduk ve onlara 'Uluslararası kamuoyunu harekete geçirin' dedik. 'Sumud'un güvenliğini sağlayın' dedik. 'Hiçbir şey yapamıyorsanız bile bir fırkateynle Sumud Filosu'nun sağsalim Gazze'ye ulaşmasını temin edin' dedik ama maalesef iktidar bu çağrılarımızı dikkate almadı. En nihayetinde de 50 vatandaşımız bugün İsrail hapishanelerinde bekletiyorlar. Değerli arkadaşlar, bu tablo Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletine asla yakışmaz. İşgalci İsrail sadece Filistin için değil Türkiye başta olmak üzere tüm bölgeye hatta tüm dünya için çok büyük bir tehdittir."

"SENDİKALARI GENEL GREV İLAN ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Bir diğer çağrılarının ise sivil toplum kuruluşlarına ve sendikalara olduğun belirten Arıkan, "Sayın sendika başkanları, Filistin konusunda iktidarın üzerine düşen görevi yapması için sivil toplum kurulu buluşlarına ve sendika temsilcilerine önemli görevler düşüyor. Bu bağlamda Türkiye etkili ve caydırıcı önlemler alana kadar tüm sendikaları genel grev ilan etmeye davet ediyoruz. Buradaki amaç Türkiye'deki hayatı durdurmak, aziz milletimize sıkıntı vermek asla değil. İtalya ve diğer Avrupa devletlerinde olduğu gibi insanlarımızın Filistin konusundaki hassasiyetini iktidara hatırlatmak, iktidara somut adım attırabilmek için bu çalışmayı yapmak elzemdir" dedi.

ERDOĞAN'A SESLENDİ: İSRAİL İÇİN TÜM CAYDIRICI TEDBİRLERİ ALIN

Arıkan, Saadet Partisi olarak yetkililere bir kez daha çağrıda bulunmak istediklerini belirterek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Milli Güvenlik Kurulunu ve tüm güvenlik bürokrasisini harekete geçirin. İsrail için ticari, hukuki, siyasi, askeri tüm caydırıcı tedbirlerini alın ve bu aldığınız tedbirleri de kamuoyuyla paylaşın. Ne mi yapılacak? İlk iş olarak İncirlik ve Kürecik üssünü kapatın. İsrail'in gözleri kör olsun. Petrol vanalarını kapatın. İsrail'in uçakları kalkamaz olsun. Bütün limanları kapatın. İsrail'in bütün can damarları kökten kesilsin."

"BOEİNG İSRAİL'İN EN BÜYÜK SİİLAH TEDARİKÇİSİ"

Erdoğan'ın Trump'la yaptığı görüşmeyi ve burada imzalanan anlaşmaları da hatırlatan Arıkan şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, Körfez ülkelerin doyuramadığı Amerika'yı biz nasıl doyuracağız Allah aşkına? Bu milletin alınterini Amerika'ya peşkeş çekmeyin. Onca milyar dolara rağmen Körfez ülkelerinin yaranamadığı Amerika'ya biz nasıl yaranacağız? Amerika'ya güvenmek için bana bir tek sebep gösterin. Ben güvenmemek için size bin tane sebep göstereyim. Kimseye inanmıyorsanız daha iki hafta önce Katar'ın başına neler geldiğini gördük. Aile dostunuz Katar yöneticilerinden başına neler geldiklerini öğrenin. Boeing meselesi 225 tane uçak alacağımızı ifade ettiler. Boeing dediğimiz firma dünyanın en büyük üçüncü silah üreticisi ve birçok rapor, birçok araştırma Boeing'in İsrail'in en büyük silah tedarikçisi olduğunu bizlere gösteriyor. Millete kolayı, hamburgeri boykot etmeye çağıran iktidar gitti Amerika'dan, en büyük silah tüccarı Boeing'den hem de böyle bir dönemde 225 tane uçak aldı. İşte biz tam buna karşıyız. Biz bu ikiyüzlü tavra karşıyız."