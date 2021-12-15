Saadet Zinciri Operasyonu'nda gözaltına alınmıştı: Emniyet müdürüne yurtdışına çıkış yasağı
Trabzon’da kurdukları şirketlerle kar payı verme vaadiyle çok sayıda kişiyi yaklaşık 450 milyon lira dolandıran yapının içinde yer aldığı iddiasıyla Ankara’da gözaltına alındıktan sonra Trabzon’da adliyeye çıkartılan 2. sınıf emniyet müdürü K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "saadet zinciri" yapısıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü eski Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olduğu belirtilen K.A., Ankara’da gözaltına alındıktan sonra Trabzon’a getirildi.
Bir çok ilde şirketine bağlı şubeler kurarak kar payı vermek maksadıyla oluşturduğu "saadet zinciri" yapılanmasıyla insanları dolandırdığı tespit edilen Başak Ş. isimli şahıs 22 Ekim’de Trabzon merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda aralarında babası Zekai Ş.’nin de bulunduğu 18 kişi ile birlikte yakalanmıştı.
Trabzon’da bir banka şubesinde çalıştığı dönemde müşterilerin hesaplarından zimmetine para geçirdiği için işten atıldıktan sonra babası Zekai Ş. ile kurdukları şirketlerle kar payı verme vaadiyle oluşturdukları "saadet zinciri" yapısıyla çok sayıda kişiyi yaklaşık 450 milyon lira dolandırdığı tespit edilen Başak Ş. ve babası tutuklanmış, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
ADLİ KONTROL
Aynı olayla ilgili bağlantısı olduğu iddiasıyla 2. sınıf emniyet müdürü K.A, Ankara’da dün gözaltına alındıktan sonra Trabzon’a getirildi. K.A. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. K.A. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kendisine yurt dışı çıkış yasağı konuldu.
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