Saadet'te yeni dönem....Temel Karamollaoğlu'ndan veda mesajı!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:13

Güncelleme: 26.11.2024 - 10:13

30 Ekim 2016'dan bu yana Saadet Partisi'nin liderliğini yürüten Temel Karamollaoğlu, 24 Kasım'da yapılan kongre ile genel başkanlığa veda etti.

Mahmut Arıkan'a koltuğu devreden Karamollaoğlu, "9.? ?Olağan Büyük Kongremizin ülkemize, bölgemize ve dünyaya hayırlı olmasını temenni ediyor; yeni bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. 55 yıldır olduğu gibi aynı inanç ve azimle bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

Karamollaoğlu şunları kaydetti:

"Kongredeki birlik ve beraberliğimiz, adaylarımızın olgun tavrı, 'Milli Görüş Nedir?' sorusuna verilmiş en güzel cevap olmanın yanında, aynı zamanda "Önce Ahlâk ve Manevîyat" şuurunun da bir tavsiye değil, içselleştirilmiş bir duruş olduğunu göstermiştir. İktidara yürüyüşün işaret fişeğini attığımız bu dönemin Ancak Saadet'le Olur hakikatini bir sonraki seçimde aziz milletimize ispat edeceğine inanıyorum.

55 yıldır olduğu gibi aynı inanç ve azimle bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Yeni Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan kardeşimize ve tüm teşkilat mensuplarımıza yeni dönemde başarılar diliyorum. Hedef; Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya. Kongremize ülkemizin dört bir tarafından gelen teşkilat üyelerimize, vatandaşlarımıza, siyasi parti mensuplarına, STK'larımıza ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum."