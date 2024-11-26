Saadet Partisi'nde Mahmut Arıkan dönemi başladı

Yayınlanma: 26.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.11.2024 - 04:00

Arıkan’ın genel idare kurulu (GİK) listesinde Aydın’a, Aydın’da Arıkan’a yer verdi. İki isim de listelerde birinci sırayı birbirlerine ayırdı.

İki isim seçim sonrasında Karamollaoğlu’nun yanına geçip, birlikte poz verdi. Arıkan GİK’e 75 isim yazdı.

GİK’te kadın üye sayısı 7’den 10’a yükseldi.

Arıkan aynı zamanda milletvekili de olduğu için SP bundan sonra Meclis’te, genel başkanlık seviyesinde temsil edilecek.