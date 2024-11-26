Saadet Partisi'nde Mahmut Arıkan dönemi başladı

Saadet Partisi’nde (SP) sekiz yıllık Temel Karamollaoğlu dönemi önceki gün yapılan olağan kongre ile resmen sona erdi. Karamollaoğlu’nun desteklediği partinin Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, 1200’ü aşkın delegeden 823’ünün oyunu alarak rakibi Birol Aydın’ı geride bıraktı.

Saadet Partisi'nde Mahmut Arıkan dönemi başladı
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Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 26.11.2024 - 04:00

Arıkan’ın genel idare kurulu (GİK) listesinde Aydın’a, Aydın’da Arıkan’a yer verdi. İki isim de listelerde birinci sırayı birbirlerine ayırdı.

İki isim seçim sonrasında Karamollaoğlu’nun yanına geçip, birlikte poz verdi. Arıkan GİK’e 75 isim yazdı.

GİK’te kadın üye sayısı 7’den 10’a yükseldi.

Arıkan aynı zamanda milletvekili de olduğu için SP bundan sonra Meclis’te, genel başkanlık seviyesinde temsil edilecek.


Etiketler: #Genel İdare Kurulu #başkan #Kadın

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