Tunç Soyer'in Atatürk göndermeli sözleri gündeme oturdu

11 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Tunç Soyer, yaptığı konuşmada, Atatürk’ün sözlerine gönderme yaparak, “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. Yine o sabah, tam da bu bulunduğumuz yerden, Kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi. O ses, sadece bir kurşunun sesi değil, İzmir’den tüm Anadolu’ya yayılacak bir direnişin müjdecisiydi” dedi.

Bu sözler üzerine Cumhur İttifakı’ndan dönemin Osmanlı yönetimini savunan açıklamalar geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, “Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100. yıldönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkânsız devşirme hastalığıdır” sözleriyle Soyer’i hedef aldı.

AKP sözcüsü Ömer Çelik ise “Ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur. Kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır” paylaşımını yaptı.

‘DÜŞMANLIKTIR’

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Birileri rahatsız olmuş. Ancak biz rahatsızlığın asıl sebebini biliyoruz. Rahatsızlık sözün asıl sahibi olan Mustafa Kemal Atatürk’e düşmanlıktan kaynaklanıyor. Tunç Soyer’in sözleri Nutuk’un finali olan Gençliğe Hitabe’den alıntıdır. Bunu bilmemek de gaflet ve dalalettir. Bunu bilip eleştirmek ise Cumhuriyetin kurucu değerlerine düşmanlıktır” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Tarihi, ‘Keşke yunan galip gelseydi’ diyen fesli Kadir’den öğrenenler algı ile belediye başkanımız Tunç Soyer’e saldırıyor. Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’de bahsettiği gibi; ‘İktidara sahip olanlar, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler.’ O gün de vardı, bugün de varsınız” oldu.

‘GEMİLERLE KAÇANLARDAN DEĞİLİZ’

Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından dün akşamki kutlama fotoğraflarını paylaşan Soyer, “Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin! Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk’ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz” dedi.

(Soyer, Büyük Zafer’in 100. Yılında İstiklal’in kapanışına katıldı.)

İSTİKLAL SERGİSİ BİR YILDA 100 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Milli Mücadele’ye dair en kapsamlı sergi olan ve Türk milletinin verdiği mücadeleyi bine yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatan Büyük Zafer’in 100. Yılında İstiklal’in kapanışına katıldı. Sergi sadece İzmir’de bu zamana kadar 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.