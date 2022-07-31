Sabah yazarı Barlas: 'Türkiye'yi tercih ediyor olmaları aslında gurur verici bir durum'

31 Temmuz 2022 Pazar, 17:07

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü "Misafirperver Türkiye'ye BM'den teşekkür" başlıklı yazısında siyasette tartışma konusu olan göçmen ve Türkiye'nin mülteci politasını değerlendirdi.

BM'nin Türkiye'ye göçmenler konusundaki teşekkürüne değinen Barlas, "Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, dünyanın en fazla sayıda mülteci barındıran ülkesi olduğu için Türkiye'ye teşekkür etti. 3.7 milyon mülteciyi ağırlayan Türkiye, aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde bulunan 4.1 milyon mülteciye de yardım ediyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR OLMALARI ASLINDA GURUR VERİCİ BİR DURUM"

Barlas, yazısına şöyle devam etti:

"Türkiye'de bu kadar mülteci olmasının iki sebebi var. Birincisi, etrafımız 'ateşçemberi'yle çevrili. Bunun bir deyim değil gerçek olduğunu artık yaşayarak görüyoruz. Canını kurtarmaya çalışan buraya koşuyor. İkincisi ise etraftaki ülkelere baktığımız zaman Türkiye hakikaten bir 'mücevher' gibi parlıyor.

İnsanların gerek canını kurtarmak gerekse cazip buldukları için Türkiye'yi tercih ediyor olmaları aslında gurur verici bir durum. Burada yapmamız gereken şey, Batı'daki kapımızı da mültecilere olabildiğince açmak. Yani canını kurtarmak isteyene tabii ki Doğu'daki kapımızı açacağız, fakat Batı'ya doğru gitmek isteyeni de kesinlikle durdurmamalıyız."