Son Dakika: İbrahim Kalın'dan tahıl sevkiyatıyla ilgili açıklama: 'İlk gemi yarın sabah yola çıkabilir'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tahıl sevkiyatıyla ilgili "İlk geminin yarın sabah ihtimali yüksek görünüyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal7'de canlı yayın programında tahıl sevkiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tahıl sevkiyatının ardından çatışmaların şiddetlendiğini aktardı. Öte yandan Kalın, "İlk geminin yarın sabah ihtimali yüksek görünüyor" dedi.
Kalın'ın açıklamalarından satır başları:
"Tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından çatışmalar şiddetlendi. Biz de buna göre konumumuzu belirliyoruz, planımızı yapıyoruz.
Şu anda Çin fiili çatışmanın içerisinde değil. Ama piramidi ekonomik olarak zorlarken, Rusya da jeopolitik olarak zorlamaya başladı.
"İLK GEMİ YARIN ÇIKABİLİR"
Ukrayna tarafıyla sürekli temas halindeyiz. Ruslarla da görüşüyoruz. Gemiler Odessa limanından çıkmaya hazır hale geldi. Hangi koordinattan nasıl çıkacak, uluslararası karasularına girdiğinde, Türk kara sularına girdiğinde kim yükleyecek gibi detayları var. İlk geminin yarın sabah ihtimali yüksek görünüyor."
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