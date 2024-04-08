Sabah'ın manşetine bakan bir daha baktı: Erdoğan ve AKP değil Özel var

İktidara yakın medyanın "amiral gemisi" konumundaki Sabah’ın ilk sayfasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya AKP'yle ilgili herhangi bir haber yer almadı. Gazete bunun yerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel Özel'le yapılan röportajı manşetine taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 09:55
Sabah'ın manşetine bakan bir daha baktı: Erdoğan ve AKP değil Özel var
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İktidara yakın Turkuvaz grubunun bünyesindeki Sabah gazetesi, bugün ilginç bir manşetle yayınlandı. 

Gazetenin AKP veya AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la doğrudan ilgili bir habere yer verilmeyen manşet sayfasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapılan röportaj yer buldu. 

Özgür Özel’in, Ramazan Bayramı dolaysıyla Erdoğan’ı arayacağı, Özel’in yine en sert muhalefeti yapacağı fakat “nezaketten ve makamlara saygıdan asla taviz” verilmeyeceğine dair mesajları verdiği röportaj, "Makama saygıdan asla taviz yok" başlığıyla manşete taşındı.

Özel'le röportajı yapan Sabah yazarı Yavuz Donat'ın aktardığına göre, CHP Genel Başkanı'nın mesajlarından bazıları şöyle oldu: 

BİRİNCİ PARTİYİZ, İLK ELİ UZATMAK BİZE DÜŞER: Geçen bayram, Devlet Bahçeli'den başlayarak bütün liderleri aramıştım... Bir tek Erdoğan'ı aramadım. Ama o zaman ikinci partiydik. Şimdi... 31 Mart seçimleri... Ve CHP birinci parti... Alttan almak, fedakârlık yapmak, ilk adımı atmak, ilk eli uzatmak bize düşer. Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacağım... Bayramını tebrik edeceğim. Sonrasında kendilerine bazı şeyler söyleyeceğim.

SAYGIDAN ASLA TAVİZ YOK: En sert muhalefet olacağız... Fakat... Nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Zira... Ben milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayarsam, o zaman kendi belediye başkanlarımın da yok sayılmasını göze alırım... Bu doğru bir şey değil.

BİRLİKTE ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ: Diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini... Kendilerinin millet tarafından iktidar ile görevlendirildiğini... Bizim de 31 Mart seçimlerinde Türkiye nüfusunun yüzde 65'ine, milli gelirin de yüzde 85'ine hâkim bir coğrafyada yerel iktidar olduğumuzu... Birlikte çalışmak zorunda olduğumuzu... Ve dönem dönem istişare etmek zorunda olduğumuzu söyleyeceğim.

İşte Sabah'ın bugünkü manşet sayfası:

 

 

 

 

 

 


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