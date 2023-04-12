Sadullah Ergin kimdir, nereli, kaç yaşında? Sadullah Ergin hangi partiden milletvekili adayı oldu?

Yayınlanma: 12.04.2023 - 12:12

Güncelleme: 12.04.2023 - 12:12

Balyoz ve Ergenekon süreçlerinde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sadullah Ergin'in ittifak protokolü kapsamında aday gösterilmesi tartışma konusu oldu.

SADULLAH ERGİN KİMDİR?

Sadullah Ergin, 6 Temmuz 1964 tarihinde Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Mehmet İsmet ve Hatice çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antakya'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde 1 yıl okudu. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde 5 yıl süreyle kurum avukatı olarak çalıştı. 1995 yılında istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik yaptı.

SADULLAH ERGİN'İN SİYASİ YAŞAMI

Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde Hatay İl Başkanı olarak görev yaptı. 1999 yerel seçimlerde Fazilet Partisi'nden Antakya Belediyesi Başkan Adayı olarak seçimlere girdi. AKP Hatay Kurucu İl Başkanı oldu. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22. dönem milletvekili genel seçimlerinde 1. sıradan Hatay milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 3 dönem AKP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. 2006 yılında Ali Dibo skandalında adı geçti. 60. Cumhuriyet Hükûmeti'nde Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. 61. Cumhuriyet Hükûmeti'nde yeniden Adalet Bakanlığı görevine getirildi. Sadullah Ergin, Ergonekon ve Balyoz davaları sürecininde Adalet Bakanı olarak görev yaptı.

25 Aralık 2013 tarihinde 2014 Türkiye yerel seçimlerinde AKP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı nedeniyle Adalet Bakanlığı görevinden ayrıldı. Ancak yerel seçimlerde 5000 oy farkla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Lütfü Savaş'a karşı kaybetti.

AKP'den ayrıldıktan sonra, 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) kurucu üyeleri arasında yer aldı.

SADULLAH ERGİN ÖZEL HAYATI

Sadullah Ergin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

SADULLAH ERGİN HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?

Ali Babacan'ın önderliğindeki DEVA Partisi'nin kurucu üyelerinden olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP listelerinden Ankara 1. Bölge 4. Sıra'dan milletvekili adayı olarak gösterildi.

Kılıçdaroğlu, Sadullah Ergin'in aday gösterilmesi hakkında;