Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'Bay Kemal'in Tahtası' videosu: Proje için iki kenti işaret etti

Yayınlanma: 03.05.2023 - 22:13

Güncelleme: 03.05.2023 - 23:04

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi projelerini anlattığı "Bay Kemal'in Tahtası" videolarının altıncısını yayımladı.

Kılıçdaroğlu, videoyu sosyal medya hesaplarından “Neyse projelerimize dönelim. Bugünkü konumuz Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri” notuyla paylaştı.

CHP lideri, ‘Her yıl 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız’ dedi, proje için iki adres verdi.

Bay Kemal’in Tahtası-6



Neyse projelerimize dönelim.

Bugünkü konumuz Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri. pic.twitter.com/4Hba0z6Bqq — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 3, 2023

Kılıçdaroğlu, "Tüm Türkiye'nin yeniden üretmesini sağlayacak, Türkiye'yi zenginleştirecek ve daha önemlisi bu zenginliği adil bir şekilde tüm halka yayacak projelerimi anlatmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP lideri videoda şöyle konuştu:

“YILDA 20 MİLYAR DOLAR CARİ AÇIĞI KAPATACAĞIZ”

“Türkiye’nin cari açığının en önemli kalemlerinden biri petrokimya sanayi. Cari açığın yaklaşık yüzde 30’u petrokimya ürünlerinin ithalatından kaynaklı. Biz, bu ürünleri kendi ülkemizde üreteceğiz. Böylece her yıl, 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız.”

“İKİ ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ”

“İki Petrokimya Özel Ekonomi Bölgesi oluşturacağız. Bu bölgelerin birini Adana Yumurtalık’ta, diğerine ise Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde kuracağız. Toplamı yaklaşık 40 bin dekar alandan oluşan bu bölgede; rekabetçi, kaliteli petrokimya ürünleri işlenecek. Kamu-özel sektör işbirliğiyle üretim yapacağız. Bu bölgelerde aynı zamanda yüksek kapasiteli petrol ve petrol ürünleri depolanacak, işlenecek ve sevk edilecek. Projeye dâhil olarak petrol rafinerisi, limanlar, fabrikalar inşa edilecek. 15 bin kişi doğrudan istihdam edilecek. Kamu altyapı yatırımları 1,5 milyar dolar olacak.”

“KALICI REFAH”

“Bölgenin ilk etapta 6 milyar dolar yatırım almasını ve 10 yılda 30 milyar dolar civarında doğrudan yatırım çekmesini hedefliyoruz. Üstelik bu üretimi yenilikçi teknolojilerle gerçekleştireceğiz. Yeşil üretime yatırım yapacağız. Türkiye’nin endüstriyel dönüşümünü biz gerçekleştireceğiz. Bu projeyi iktidarımızın ilk yılında gerçekleştirmeye başlayacağız, çünkü Türkiye zenginleşmeyi hak ediyor.

Evet sevgili halkım, Türkiye’yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğim. Türkiye zenginleşecek, halk zenginleşecek. Aş için, iş için, huzur için, refah için… Unutmayın, geliyoruz! Sana söz! Kalın sağlıcakla.”