Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu
Geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüse yakalandığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir paylaşım geldi. Koca, Covid-19 testinin negatif çıktığı bilgisini aldığını kaydetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran ve “Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı” diyen Bakan Koca, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım."
TESTİ NEGATİFE DÖNDÜ
Son olarak kişisel sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşımda bulunan Koca, koronavirüs testinin negatife döndüğünü bildirdi.
Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum."
Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 3, 2022
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