Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

08 Haziran 2022 Çarşamba, 14:17

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden, gerçek adı Hakan Durmuş olan ünlü rapçi Killa Hakan'ın dört gündür yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ünlü rapçinin durumuyla ilgili Ceza ve Massaka'dan paylaşım gelmişti.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI

Almanya’da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan’ın durumunun kritik olduğunu yakın arkadaşı ve meslektaşı Massaka sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Massaka açıklamasında, "Herkese selam arkadaşlar. Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip, arayan soran herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

"YANLIŞ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN"

Ünlü isim, daha sonra Killa Hakan'ın hayranlarına uyarıda bulunmuş ve "Ortalıkta dönen yanlış bilgilere, başka yerlerden duyduklarınıza itibar etmeyin. Bizim dışımızda açıklama yapanları ciddiye almayın. Gelişme olduğunda sizi habersiz bırakmayacağız, dualarınızı bekliyoruz" demişti.

GÜNLERDİR YOĞUN BAKIMDA

Ceza da meslektaşı Killa Hakan'ın son durumu hakkında sevenlerine bilgi vermişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü rapçi, "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz" demişti.

KİLLA HAKAN'IN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ PAYLAŞIM

Killa Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin her fırsatta bilgi vermeye devam eden Massaka, ünlü rapçinin son durumuyla ilgili yaşananları aktardı. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Massaka, ünlü rapçinin son durumuna ilişkin bilgi verdi:

"Herkese selam. Killa Hakan ile alakalı çok fazla mesaj alıyoruz eksik olmayın. Farkındayız merak ediyorsunuz. Ama şimdilik durum aynı. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan konsolosluk ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz. Herhangi bir gelişme olduğunda mutlaka sizi haberdar edeceğiz."