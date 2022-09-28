'Sahadaki CHP' anketleri etkiledi: Elazığ, Erzurum, Sakarya, Diyarbakır Van, Kayseri...

28 Eylül 2022 Çarşamba, 11:02

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, bugünkü "Gordion’un düğümü ve Kılıçdaroğlu" başlıklı yazısında dikkat çeken bir konuyu ele aldı.

Mollaveisoğlu yazısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Bu yaz tatil yok' diyerek milletvekillerini sahaya çıkarmasının CHP’nin çok az oy aldığı illerde yapılan grup toplantıları, basın açıklamaları, çeşitli il ve ilçelerden belediye başkanlarının bu bölgelerde halkla buluşmasının anketlere nasıl yansıdığına değindi.

BUPAR Araştırma'nın yaz boyunca her toplantı sonrası illerde ölçüm yaptığını belirten Mollaveisoğlu, "Bu illerde oy oranlarının iki ile üç kat arasında arttığı görülüyor. Örneğin, CHP’nin yüzde 2.5 oy aldığı Van ve Diyarbakır’daki oy oranı, son ankete göre yüzde 7.5 seviyesine yükselmiş" dedi.

CHP’nin seçmen tabanını genişletme çalışmasını Gordion’un düğümüne benzeten Mollaveisoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sağ seçmende karşılığı olan isimler üzerinden yaptığı hamlelerin haklı olarak eleştiri konusu olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun sesini sağ seçmene ulaşmaya başladığını söyleyen Mollaveisoğlu'nun yazısı şöyle;