24 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Laikliğin hedef alındığı, Said Nursi’nin övüldüğü Uluslararası Bilimin Işığında Yaratılış Kongresi, 6. kez toplandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (Van YYÜ) düzenlenen kongrede daha önceki kongrelerde olduğu gibi iktidara ve cemaat-tarikatlara yakın vakıf ve dernekler, yine düzenleme kurulunda yer aldı. Bu kapsamda, Memur-Sen, TÜGVA, Eğitim Bir-Sen, Diyanet-Sen, Hayrat Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin Van şubeleri, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Van İlim ve Kültür Vakfı, akademisyenlerin yanı sıra düzenleme kuruluna giren kuruluşlar oldu.

Kongrenin onur kurulunda ise suikast ve gayri nizami savaş eğitimi veren, İslam ülkeleri arasında savunma alanında işbirliği oluşturmayı hedefleyen SADAT’ın eski hissedarlarından Nevzat Tarhan ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın kardeşi Ümit Doğay Arınç’ın bulunması dikkat çekti.

Kongrenin amacına ilişkin yazılan metinde, “Bilim dünyası yaklaşık iki yüzyıldır ateizmi esas alan bir ideolojinin tesiri altında. Bu ideoloji sahipleri, kâinattaki bütün varlıkları tesadüfen ve rastgele tabiatın kendi kendine meydana getirdiğini belirtmektedir. Evrim konusu hiçbir bilimsel veriye dayanmayan, bilimsel araştırmaları kabul etmeyen, özellikle kromozom ve genler hakkında dahi herhangi bir bilgiye sahip olmayanların, bilimsel verilerden yoksun bir şekilde tamamen ideolojik bir bakış açısıyla yüzyıllardır insanlara dikte edilmektedir” denildi. “Kainatın ve insanın yaratılışını anlamada bütüncül düşünceye ihtiyaç olduğu” kaydedilen metinde, “Yani maddenin yanında mananın da dikkate alınarak bilimin metotları çerçevesinde yaratılış hakikatinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Kongrelerin öncelikli hedefleri arasında bilim ve inanç merkezli bir farkındalık oluşturmak gelmektedir” denildi.

"ÜSTAT" OLARAK SÖZ EDİLİYOR!

Kongrede, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’ye ve Nursi’nin “Medresetüz-Zehra” adlı projesine geniş yer ayrıldığı görüldü.

2020’de düzenlenen kongrede de “bilimin seküler ve laik olamayacağı”, olayların bilimsel açıklamalarının ise “ateist ve deistik” olduğu iddia edilmiş, Said Nursi’den “üstat” olarak söz edilmişti.