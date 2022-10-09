Öğrencilerin barınma sorunu ve cemaatler masaya yatırıldı

09 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Fotoğraflar: Necati Savaş

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Eğitim-İş Sendikası ve Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) “Çocuklarımıza sahip çıkıyoruz” sloganıyla “Öğrencilerin Barınma Hakkı ve Yurt Sorunu” konulu panel ve “Öğrencilerin Yurt Sorununu Hep Birlikte Tartışıyoruz” konulu forum düzenledi.

ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, yurt sorununun bilinçli bir tercih olduğunu vurgulayarak “Tarikat, cemaat adlı tamamı emperyalizmin etki ajanı olan, tamamı laik Cumhuriyet, Atatürk ve bilim düşmanı olan bu akıl ve edep dışı kurumlara emanet edilmiş bir gençlikle karşı karşıyayız” dedi.

(Hüsnü Bozkurt)

Bozkurt, tüm KYK ve özel yurtlar dolsa dahi öğrencilerin yüzde 83’ünün açıkta kaldığına dikkat çekerek “On binlerce tarikat evinde yüz binlerce öğrenci kalıyor. Öğrencilerimiz tarikatların elinde. Asıl mesele Türkiye’nin beka sorunu haline gelen bu çağ dışı zihniyetten kurtulmak” diye konuştu.

‘BOYUN EĞMEDİ’

ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel, Van’daki yurt yetersizliği nedeniyle cemaat yurdunda kalmak zorunda olan bir öğrenciyle ilgili anısını anlatarak “Kalabileceği devlet güvencesinde bir yurt olsaydı orada kalacaktı belki ama yoktu. Olmadığı için de cemaat yurduna boyun eğmişti. Akıllı çocuktu, ‘Hayır’ dedi. Cemaate boyun eğmediği için yurttan atıldı elinde borç senediyle. Borcunu ödedik, devlet yurduna yerleştirdik. O çocuk şimdi ziraat mühendisi. Böyle o kadar çok örnek var ki” diye konuştu.

(Ayşe Yüksel)

‘TARİKAT İNTİHARLARI’

TBB Başkanı Erinç Sağkan da devletin sosyal devlet olma gereklerini yerine getirmediği için yoksul halkın hayatındaki bu boşluğu devlet dışındaki mekanizmaların doldurduğunun altını çizerek “Cemaatler, tarikatlar yoksulluktan besleniyor. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde de gördüğümüz üzere yoksul halk çocuklarının dershane ihtiyacını, yurt ihtiyacını sömüren cemaat örgütlenmesi bir suç ötgütlenmesine dönüşebiliyor. Kendisini devlet iktidarını ele geçirecek kadar güçlü görmeye başlıyor” dedi.

(Erinç Sağkan)

Çocukların tarikat yurtlarında intiharlara hatta “yanarak ölmeye sürüklendiğini” vurgulayan Sağkan, şunları söyledi: “Aladağ yurt yangının acısı hâlâ çok taze. 10 kız çocuğumuzu kaybettik. Her yıl üniversiteye giren yüz binlerce gencimiz nerede kalacaklarını bilemeden maceraya atılıyorlar. Devletin yurt imkânları sınırlı, var olanlar insanlık onuruyla bağdaşır nitelikte değil. Sansürlenmeye çalışılan sosyal medya bir daha göstermiştir ki, böceklerin cirit attığı yurtlarda mekansal mobbinge maruz kalırken onlardan tahsillerini tamamlamalarını bekliyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim haklarından en iyi şekilde yararlanacakları hakları yaratmak zorundayız.”

‘HESAP SORACAĞIZ’

Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay barınma hakkının sağlanmadığı her çocuğun bu ülkede neye muhtaç bırakıldığının bilindiğine işaret ederek, bunun “politik bir tercih” olduğunu, “Bir mecbur bırakma politikası” olduğunun altını çizdi.

(Kadem Özbay)

Panele katılan CHP ve İYİ Parti yöneticilerine de seslenen Özbay, “Yerel yönetimlere bu işin çözüleceğinin mesajını verin. Biz de bu konuda cumhuriyet değerlerine, devrimlerine bağlı herkesle yan yana olacağız. Bugün yurtsuz bırakılan her bir çocuğun arkasında bir zihniyet var. O zihniyetten hesap sormak bizim boynumuzun borcudur” değerlendirmesinde bulundu.