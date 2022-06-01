Kamuya ait 17 arsa satışa çıkarıldı: 'AKP Datça’yı yağmalamak istiyor'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Muğla’nın Datça ilçesinde kamuya ait 17 ayrı arsanın satışa çıkarıldığını belirterek, “Bir süre sonra göreceksiniz, oralarda koca koca oteller, yazlıklar, siteler yükselmiş olacak. Datça, Türkiye’nin en güzel, bakir turizm alanlarından birisi. AK Parti gözü buraya dikti ve şimdi Datça’yı yağmalamak istiyorlar” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, bugün yaptığı açıklamada, Datça'da kamuya ait 17 ayrı arsanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla satışa çıkarıldığını anımsattı.
Öztunç, “Datça, Türkiye’nin en bakir turizm bölgelerinden birisi. Maalesef Datça’yı da birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 Mayıs 2022 tarihli kararı ile Datça’da 17 ayrı parsel satılığa çıkarıldı, özelleştiriliyor. EÜAŞ ve TEÜŞ’a ait, Maliye Bakanlığı’na ait koylar, denize sıfır alanlar, Hazine arazileri şimdi özelleştirilecek, satılacak” diye konuştu.
Söz konusu arsaların AKP’lilere peşkeş çekileceğini öne süren Öztunç, şunları söyledi:
“Bir süre sonra göreceksiniz, oralarda koca koca oteller, yazlıklar, siteler yükselmiş olacak. Datça, Türkiye’nin en güzel, bakir turizm alanlarından birisi. AK Parti gözü buraya dikti ve şimdi Datça’yı yağmalamak istiyorlar. AK Parti, Datça’yı yağmalamak için her şeyi yapıyor. Muğla’da 24 yer, 17’si Datça’da. 17 ayrı nokta, 17 ayrı arazi peşkeş çekilecek. AK Partililere yağmalattırılacak. Buradan gelecek geliri de Hazine’ye koyacaklar. Bir süre sonra Hazine’den o para da buharlaşacak. Yiyecekler ve bitirecekler. Maalesef Türkiye’yi yağmalıyorlar, ama en kısa sürede yapılacak bir erken seçimde ya da zamanında yapılacak seçimde bu alanlar yeniden kamuya ait olacak.”
Öztunç’un ulaştığı bilgilere göre özelleştirilecek yerler arasında zeytinlik alanlar da var. Ayrıca özelleştirilecek yerlerin lüks otellerin hemen yanında olması da dikkat çekiyor.
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