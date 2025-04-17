Şamil Tayyar'dan Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması: 'Gece toplamak lazım'

AKP'li eski Milletvekili Şamil Tayyar, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, "Başta Rasim Ozan Kütahyalı olmak üzere bu haberleri yapanları gece toplamak lazım" dedi. Tayyar, "Bu haberi bir muhalif yapsaydı, gece kanala giderlerdi" diye de ekledi.

Şamil Tayyar'dan Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması: 'Gece toplamak lazım'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 00:25

İktidara yakınlığı ile bilinen yandaş isim Rasim Ozan Kütahyalı, 'CHP'ye kayyum atanacak' diyerek bir iddia ortaya attı. Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahyalı ve birçok isim söz konusu iddiaların paylaşımı nedeni ile kamuoyunda tepki çekti.

TAYYAR: GECE TOPLAMAK LAZIM

İktidara yakın TGRT Haber'de konuşan AKP'li eski Milletvekili Şamil Tayyar da Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Tayyar, "Başta Rasim Ozan Kütahyalı olmak üzere bu haberleri yapanları gece toplamak lazım" dedi.

Tayyar ayrıca, "Bu haberi bir muhalif yapsaydı, gece kanala giderlerdi. Toplumda adalet duygusunu oluşturmak için eşit davranacaksınız" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #şamil tayyar #rasim ozan kütahyalı #muhalif

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