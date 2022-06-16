Fenerbahçe'nin kadroya katmayı düşündüğü isimler ortaya çıktı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique ve Bruma'nın ardından takıma yeni isimler katmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de sezon öncesi transfer çalışmaları hızlı başladı.
Sezon bittikten kısa süre sonra daha önce anlaşmaya varılan Jorge Jesus açıklandı ve takımın başına getirildi. Geçen sezon İsmail Kartal'ın gelişi sonrası toparlanan takıma nokta transferler yapılması planlanırken Jesus'un önceden verdiği liste üzerinden çalışmalar başlatıldı. Bu doğrultuda ilk olarak Lincoln Henrique kadroya katıldı.
Kanatlar ve orta sahayı güçlendirmek isteyen Jesus'un raporu doğrultusunda Bruma da getirildi.
KADROYA DÜŞÜNÜLEN İSİMLER
Milliyet'in haberine göre, bir diğer kanat pozisyonuna ise Bruno Henrique düşünülüyor. Ayrıca orta sahaya William Carvalho ya da Vinicius Souza'dan birinin transfer edileceği iddia ediliyor. Teknik direktörün erken bir vakitte belirlenmesinin transfer çalışmalarının zamanında başlamasını sağladığı kaydedildi.
Lincoln Henrique'nin yanı sıra düşünülen ya da bitme aşamasına gelen transferlerin de sezon öncesi kampına yetişeceği ifade edildi. Haberde, Dinamo Kiev'le oynanacak maçlara kadar kadro ve oyun planının şekilleneceği aktarıldı.
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