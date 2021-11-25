Samsun’da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

25 Kasım 2021 Perşembe, 09:27

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 3 Irak uyruklu şüpheliye yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli bu sabah saat 07.00’da şüpheliler ikametlerine operasyon düzenledi.

Yapılan eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



