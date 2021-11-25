Samsun’da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı
Samsun’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 3 Irak uyruklu şüpheliye yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli bu sabah saat 07.00’da şüpheliler ikametlerine operasyon düzenledi.
Yapılan eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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