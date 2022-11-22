Valinin 'Erdoğansız makam fotoğrafı' tartışma konusu oldu

22 Kasım 2022 Salı, 10:42

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin makamında yer alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının kaldırıldığı görüldü.

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre, Çorum Valiliği tarafından yerel basına gönderilen e-postada, “Değerli basın mensupları, Sayın valimizin yeni makam fotoğrafı ekte gönderilmiştir, bilginize” denildi.

Valilik Basın ve Halklar İlişkiler Müdürlüğü tarafından Vali Mustafa Çiftçi'nin yeni fotoğrafında daha önce valilik makam koltuğunun arka fonunda yer alan Erdoğan’ın duvara asılı olan fotoğrafının kaldırılmış olduğu görüldü.

İktidara yakın TV Net kanalında program yapan gazeteci Taha Hüseyin Karagöz de fotoğraf üzerine Çorum Valiliği'nin resmi Twitter hesabını etiketleyerek "Bu fotoğrafta bir şey eksik" diye yazdı.

ATATÜRK DÜŞMANININ ANMASINA KATILMIŞTI

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Milli Mücadele karşıtı Teali İslam Cemiyeti’nin başkanlığını yapan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kuvayı Milliyecilere “asi” diyen, “vatana ihanet” suçundan idam edilen İskilipli Atıf'a sahip çıkmasıyla hatırlanıyor. Vali Çiftçi, geçen yıl İskilipli Atıf anmasına, “Allah sizi kahretsin. Bu milletin bağımsızlık mücadelesine düşman, vatan haini birini anan herkes benim gözümde Cumhuriyet düşmanı ve haindir” ifadeleriyle tepki gösteren Can A. adlı yurttaştan şikâyetçi olmuştu. Bunun üzerine Can A. yurttaş hakkında “hakaret” davası açılmıştı.