Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin: Hakkımda soruşturma açıldığını sosyal medyadan öğrendim

Eski belediye başkanı ve milletvekili İsmail Erdem’e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yeğin, “Gider her şeyi anlatırız” dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin: Hakkımda soruşturma açıldığını sosyal medyadan öğrendim
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:36

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı ve milletvekili İsmail Erdem’e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yeğin, soruşturmayı dün sosyal medya ve haber sitelerinden öğrendiğini belirtti.

Yeğin açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Sancaktepe’yi nasıl parsel parsel sattığını, belediye başkanının çocuklarına kurduğu rant düzenini, yağmalanan bir ilçenin hikayesini anlatır geliriz.

Yüreğinizi ferah tutun dostlar. Biz işimize bakacağız, Sancaktepe’nin her bir ferdine gece gündüz hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz."


Etiketler: #Alper Yeğin #Sancaktepe

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