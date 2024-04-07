Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den AKP'li Şeyma Döğücü'ye: Jakuzi çok değersiz kalacak

Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen CHP'li Alper Yeğin, belediye binasının başkanlık katında yapıldığı belirtilen banyo ve diğer lüks harcamalar için "kanıt" göstermeye çağıran önceki başkan AKP'li Şeyma Döğücü'ye yanıt verdi. Yeğin, "Jakuzi meselesinin çok değersiz kalacağı lüks ve batırılan bir belediye hikayesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 11:41
Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den AKP'li Şeyma Döğücü'ye: Jakuzi çok değersiz kalacak
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi danışmanlığını yapan Necati Özkan, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi’yle ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulunmuş, yeni başkan Alper Yeğin’i kutlamak için gittiği belediye binasının başkanlık katının 6 bin metrekare olduğunu, katta jakuzi ve 200 metrekarelik mutfak bulunduğunu söylemişti.

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı AKP'li Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından iddialara ilişkin açıklama yayınladı.

Necati Özkan'a "Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz" diye seslenen Döğücü, "Jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok" ifadelerini kullandı. Döğücü, yeni başkan Yeğin'e de "Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum. Hodri meydan" diye seslendi.

AKP'li Döğücü'nün bu açıklaması üzerine hem Necati Özkan'dan hem de Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den bir yanıt geldi.

"BU AKIL ALMAZ İSRAFI NASIL YAPABİLDİNİZ?"

Necati Özkan, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: 

"Sancaktepe Belediye binasının başkanlık katında benim gördüğüm, kamu bütçesiyle yapılmış olan harcamanın vicdansızlığıdır hanımefendi. Buradaki asıl konu, milletin evlatları sarsıcı ekonomik krizde büyük ızdıraplar içinde hayata tutunmaya çalışırken, bir ilçe belediye başkanının binlerce metrekarelik bir makam katını kendisine nasıl hak görebildiğidir. İç içe geçen makam odaları, dinlenme odaları, başkana özel tam teşekküllü mutfak, yemek odaları ve benim “jakuzi” diya tarif ettiğim kocaman banyo teşkilatı... Bir kelime üstünden tepineceğinize, bu akıl almaz israfı nasıl yapabildiğinizi söyleyin hele... Peki, görevden ayrılırken milletin parasıyla alınmış başkanlık katındaki onca eşyayı kişisel malınız gibi nasıl götürebildiniz ve koskoca katı bomboş bırakabildiniz? Kamunun mallarını kamuya geri gönderecek misiniz?"

"JAKUZİ ÇOK DEĞERSİZ KALACAK"

Yeni başkan Alper Yeğin de Döğücü'nün açıklamasını alıntıladığı sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:  

"Kamuoyuna bilgilendirme;

Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak; Sayın Şeyma Döğücü döneminde  Başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır. Jakuzi meselesinin çok değersiz kalacağı lüks ve batırılan bir belediye hikayesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım. Saygılar.."

 


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