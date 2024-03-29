Yerel seçime 2 gün kala kulisler hareketlendi: 'Seçmen bize ders verecek diyen AKP'liler var'

Pazar günü yapılacak seçime sayılı saatler kala aldığı kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Nuray Babacan, iktidarın seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Ankara ve İstanbul'daki adayların başarısızlığına dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:10
Yerel seçime 2 gün kala kulisler hareketlendi: 'Seçmen bize ders verecek diyen AKP'liler var'
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sadece 2 gün kaldı. Bu süreçte siyaset kulisleri de yakından takip edilmeye devam ediyor.

Son olarak Gazeteci Nuray Babacan, seçime sayılı saatler kala iktidarın masasındaki anket sonuçlarına değindi, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un 'sempati yaratma' sorunu yaşadığı değerlendirmesi yapıldığını dile getirdi. 

Ankara'da AKP'li aday Turgut Altınok'un tartışmalı mal varlığının sadece kentte değil ülke genelinde partiye zarar verdiğini yazdı Babacan, "'Seçmen bize ders verecek' değerlendirmesi yapan AKP’liler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Babacan'ın "Son 48 saatin ruh hali' başlıklı" yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Son günlerde, iktidar partisinde anket sonuçlarını paylaşma konusundaki heyecanın söndüğünü görürsünüz. AKP’yle çalışan profesyoneller, 'henüz sonuçlanmadı' geçiştirmesi içinde. Bunu moral bozukluğuna yoranlar var.

'MURAT KURUM ZORLANDI'

İktidarın var gücüyle yüklendiği İstanbul’da, adayları Murat Kurum’la ilgili sempati yaratma sorunu yaşandığı belirtiliyor. Bakanlık geçmişi ve deprem çalışmalarındaki deneyiminin avantaj olacağı hesabı, tam tersine o dönem yapılmayan işlerin veya yanlış verilen kararların ondan sorulmasına dönüştü.

Her ne kadar Kurum, 'yapacaklarıyla' gündeme gelmeye çalıştıysa da 2009’da Emlak Konut yöneticiliğiyle başlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla devam eden 15 yıllık kariyeri boyunca alt yapı ve depremle ilgili sorumluluklarından kaçamadı. Kurum’un İstanbul’daki ibresi, tüm hükümetin desteğine rağmen yükselmedi.

'TURGUT ALTINOK SORUNU'

Ankara başka bir hikaye. Zaten AKP adayı Turgut Altınok’un kazanma şansı olmadığı, partide ilk günlerden satın alındı. Ancak Altınok’un tartışmalı kişiliği partiye sadece Ankara’da değil, Türkiye genelinde zarar verdi. Altınok’un 'Mülk Allah’ın' sözünün ardından ortaya çıkan serveti, tüm AKP’li adaylarla ilgili imaj oluşturdu. Siyasi kulislerde, 'Mülk Allah’ın değil, AKP’lilerinmiş' göndermelerine neden oldu.

Bu süreçten sonra AKP yönetiminin CHP adayı Mansur Yavaş’la olan farkı kapatma düşleri de suya düştü. Mal varlığı tartışmalarından önce partide yapılan ilk anketlerde, Yavaş ile Altınok arasında 15 puan olduğu belirtilmiş, birkaç hafta sonra da bu farkın, 11 puana düşürüldüğü savunulmuştu. AKP’liler, bundan daha iyisini düşünemez oldu.

Anadolu illerinin durumu da her sohbetin konusu. Tekrar tekrar iller masaya yatırılıyor. AKP’nin alması banko görülen Anadolu illerinde bile oy kaybının yaşanacağı kabul ediliyor. Anadolu’daki oy kayıplarının AKP’nin oylarını yüzde 30-32 bandına çekeceğini iddia edenler var. 'Seçmen bize ders verecek' değerlendirmesi yapan AKP’liler bulunuyor."


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