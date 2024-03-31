Sandık görevlisi darbedildi... Hastaneye kaldırıldı!
Mardin'in Midyat ilçesinde çıkan tartışmada AKP Belediye Başkanı Adayı Veysi Şahin’in beraberindeki kişiler tarafından darbedilen, olayın ardından da rahatsızlanan sandık görevlisi İdris Aydın, hastaneye kaldırıldı.
Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi’nde Atatürk Ortaokulu’nda görevli Demokrat Partili sandık görevlisi İdris Aydın ile okulu ziyaret edip sandıkları gezen AKP Midyat Belediye Başkanı Adayı Veysi Şahin’in yanındaki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada arbedeye dönüştü, Aydın'ın yüzüne tekme atıldı. Polis, görevliler dışındaki herkesi okul dışına çıkardı.
Olayın ardından rahatsızlanan İdris Aydın, hastaneye kaldırıldı. Hastanede gözetim altında tutulan Aydın’ın, taburcu olduktan sonra darp raporu alarak şikayetçi olacağı öğrenildi.
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