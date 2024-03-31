Bilecik’te sandık müşahidi baygınlık geçirdi

Bilecik’te bir partinin müşahidi olarak okulda görev yapan kişi, baygınlık geçirilen, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 15:53
Bilecik’te sandık müşahidi baygınlık geçirdi
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Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi okullar bölgesinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nde sabah 08.00’de oy verme işlemi sorunsuz olarak başladı.

Sabah 09.20 sıralarında bir partinin sandık müşahitliği yapan Oğuz Kaya isimli kişi baygınlık geçirdi.

Hemen okula 112 Acil Servis ekipleri yönlendirilirken, Kaya'nın tansiyonu düştüğü öğrenildi.

Okul bahçesinde ambulans içinde tedavisi yapılan ve bir süre dinlenen şahıs görevine kaldığı yerden devam etmeye başladı.


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