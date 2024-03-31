Bilecik’te sandık müşahidi baygınlık geçirdi
Bilecik’te bir partinin müşahidi olarak okulda görev yapan kişi, baygınlık geçirilen, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi okullar bölgesinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nde sabah 08.00’de oy verme işlemi sorunsuz olarak başladı.
Sabah 09.20 sıralarında bir partinin sandık müşahitliği yapan Oğuz Kaya isimli kişi baygınlık geçirdi.
Hemen okula 112 Acil Servis ekipleri yönlendirilirken, Kaya'nın tansiyonu düştüğü öğrenildi.
Okul bahçesinde ambulans içinde tedavisi yapılan ve bir süre dinlenen şahıs görevine kaldığı yerden devam etmeye başladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzündeki morluklar dikkat çekti...
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- En baskın 4 erkek burcu: Bu burçlar bazen çekilmiyor
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı
- YSK Başkanı Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması
- İmamoğlu'ndan 'sandık güvenliği' vurgusu