Sandıklar kapandı... Özgür Çelik'ten ilk açıklama: 'Verileri titizlikle inceliyoruz'

Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:05

Güncelleme: 31.03.2024 - 19:05

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, oy verme işleminin sona ermesinin ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Sayımlar İstanbul genelinde devam ediyor.

İlk sonuçlarımız ulaşmaya başladı. Okullardan ve ilçelerimizden gelen verileri titizlikle inceliyoruz.

Erken saatlerden bu yana görevlerini sürdüren ve şu ana kadar seçimlerin sorunsuz ilerlemesini sağlayan tüm partililerimize, gönüllülerimize, görevli memur ve Emniyet yetkililerine teşekkür ediyorum.

İBB, İlçe Belediye ve Meclis Üyeliğinde son oy sayılana ve tutanak altına alınana kadar görevimizin başındayız."