Sandıklar kapandı... Özgür Çelik'ten ilk açıklama: 'Verileri titizlikle inceliyoruz'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yerel seçimler için oy verme işleminin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:05
Sandıklar kapandı... Özgür Çelik'ten ilk açıklama: 'Verileri titizlikle inceliyoruz'
Abone Ol google-news

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, oy verme işleminin sona ermesinin ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Sayımlar İstanbul genelinde devam ediyor.

İlk sonuçlarımız ulaşmaya başladı. Okullardan ve ilçelerimizden gelen verileri titizlikle inceliyoruz. 

Erken saatlerden bu yana görevlerini sürdüren ve şu ana kadar seçimlerin sorunsuz ilerlemesini sağlayan tüm partililerimize, gönüllülerimize, görevli memur ve Emniyet yetkililerine teşekkür ediyorum. 

İBB, İlçe Belediye ve Meclis Üyeliğinde son oy sayılana ve tutanak altına alınana kadar görevimizin başındayız."


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri yerel seçimler haberleri yerel seçim haberleri Özgür Çelik haberleri

İlgili Haberler

Afyonkarahisar'da seçimi kim kazandı? Afyonkarahisar başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları....

Afyonkarahisar'da seçimi kim kazandı? Afyonkarahisar başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları....
Adıyaman'da seçimi kim kazandı? Adıyaman başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Adıyaman yerel seçim sonuçları....

Adıyaman'da seçimi kim kazandı? Adıyaman başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Adıyaman yerel seçim sonuçları....
Adana'da seçimi kim kazandı? Adana başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Adana yerel seçim sonuçları....

Adana'da seçimi kim kazandı? Adana başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Adana yerel seçim sonuçları....
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

31 Mart yerel seçimleri: Kaç zarf, kaç pusula olacak? Önce hangi oylar sayılacak?

31 Mart yerel seçimleri: Kaç zarf, kaç pusula olacak? Önce hangi oylar sayılacak?
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu
1453 projesinde karar çıktı: İmar planları yine iptal edildi

1453 projesinde karar çıktı: İmar planları yine iptal edildi
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
CHP’li Emir, ‘Hastanede tarihi geçmiş ilaç kullandırıldı’ iddiasını Meclis’e taşıdı: Baskı mı yapıyorsunuz?

CHP’li Emir, ‘Hastanede tarihi geçmiş ilaç kullandırıldı’ iddiasını Meclis’e taşıdı: Baskı mı yapıyorsunuz?
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Devlet Bahçeli oy kullandı: Yüzündeki morluklar dikkat çekti!

Devlet Bahçeli oy kullandı: Yüzündeki morluklar dikkat çekti!
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu