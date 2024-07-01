Sanık Çep salondan seslendi: Kılıçdaroğlu yanıt verdi
Sinan Ateş cinayeti davasında azmettirme suçlamasıyla yargılanan Doğukan Çep, duruşma salonunda, "Bay Kemal nerede" diye bağırdı. Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Ankara Çukurambar’da 30 Aralık 2022 öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının ilk duruşması bugün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kampüsü’nde başladı.
22 sanık jandarma eşliğinde salona getirilerek duruşmada hazır bulunurken azmettirme suçlamasıyla yargılanan Doğukan Çep, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Bay Kemal nerede" diye bağırınca duruşma salondan çıkarıldı.
Mahkeme başkanının uyarılarının ardından Çep, duruşma salonuna getirildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Doğukan Çep'e yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Buradayım! Mahkeme salonunda katillerin ve arkanızdaki ağababalarınızın gözünün içine bakıyorum!" dedi.
Buradayım! Mahkeme salonunda katillerin ve arkanızdaki ağababalarınızın gözünün içine bakıyorum! https://t.co/N2dux0JSQU— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 1, 2024
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