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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

23.07.2025 09:58:00
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Haber Merkezi
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, MHP Genel Merkezi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyarette bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. 

Belediyenin resmi hesabından duyurulan ve fotoğrafları paylaşılan ziyaret, “nezaket ziyareti” olarak duyuruldu.  

Duyuruda şöyle denildi: 

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanımız, nazik kabulleri ve ilgilerinden dolayı Sayın Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti."

Ziyarette konuşulanlara ilişkin MHP cephesi ve Gülpınar tarafından bir açıklama yapılmadı. 

Yeniden Refah Partisi adayı olarak girdiği yerel seçimlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Gülpınar, 2 Eylül 2024'te partisinden istifa etmişti. Gülpınar, "Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık" açıklaması yapmıştı. 

 

İlgili Konular: #Devlet Bahçeli #Kasım Gülpınar

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