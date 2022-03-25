Şanlıurfa'da Alparslan Kuytul'un gelişi öncesi gerginlik

25 Mart 2022 Cuma, 13:44

Şanlıurfa'da Furkan Vakfı destekçileri, vakfın kurucusu Alparslan Kuytul'un kentte 26 Mart Cumartesi günü düzenleyeceği 'konferans' için çeşitli noktalara davet pankartı astı.

Ancak bunun üzerine zabıta ekipleri pankartları toplamak için harekete geçti. Asılan pankartları toplayan zabıta ekipleri, Şanlıurfa Ahmet Bahçıvan İş Merkezi alanında yine pankart açılınca, duruma müdahale etti.

Zabıta ekipleri ile pankart açmaya çalışan grup arasında gergin anlar yaşandı. Kısa süreli gerginlik sonrası vatandaşların araya girmesiyle grup üyeleri bölgeden uzaklaştırıldı.

Geçen günlerde, 8 Furkan Vakfı üyesinin tutuklu olması sebebiyle Adana’da yürüyüş yapmak isteyen vakıf üyelerine polisin müdahalesi gündem haline gelmişti. Biber gazı ve copla müdahale edilen gruba yönelik polis şiddeti üzerine muhalefet partileri iktidara yönelik eleştirilerde bulunmuştu.