Şanlıurfa’da eylemler yasaklandı, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı
Şanlıurfa Valiliği, 29 Kasım 2023’ten 2 Aralık 2023 tarihine kadar kentteki eylem ve etkinleri yasakladı. Direnişteki Özak Tekstil işçilerine müdahale eden jandarma, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen’i gözaltına aldı.
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Özak Tekstil’de çalışan işçiler, yetkili olan Öz İplik-İş’ten istifa ederek Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'nda (BİRTEK-SEN) örgütlenmeye başladı.
İşçilerin sendika değiştirmesinin ardından fabrika yönetimi baskıya başladı ve bir kadın işçiyi işten çıkardı. Bunun üzerine Özak Tekstil’de işçiler fabrika içinde topluca eyleme başlayarak üretimi durdurdu.
BİRTEK-SEN’in X hesabından yapılan açıklamada, “Özak Tekstil patronunun özel ‘ricası’ üzerine, fabrikadaki tehdit, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı Özak işçilerinin direnişini kırmak için yasak kararı aldı” ifadeleri kullanıldı.
Özak Patronunun emriyle Urfa’da eylem yasağı!— BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) November 29, 2023
Şanlıurfa Valiliği, Özak Tekstil patronunun özel ‘ricası’ üzerine,
fabrikadaki tehdit, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı Özak işçilerinin direnişini kırmak için yasak kararı aldı.
Bu kanunsuz kararı tanımıyoruz! pic.twitter.com/KTYYoZMM0f
"YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDIM"
Gözaltına alınan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Türkmen ise gözaltı aracında çektiği videoyu X hesabından şu sözlerle paylaştı: “Valilik kararından sonra işçilere bir açıklama yapmamıza bile izin verilmeden, jandarmanın saldırısına uğradık. Zorla yaka paça gözaltına alındım. Özak patronunun emriyle. Özak direnişine sahip çıkın! Direne direne kazanacağız.”
Valilik kararından sonra işçilere bir açıklama yapmamıza bile izin verilmeden jandarmanın saldırısına uğradık. Zorla yaka paça gözaltına alındım.— Mehmet Türkmen (@mturkmenn27) November 29, 2023
Özak patronunun emriyle….
Özak direnişine sahip çıkın!
Direne direne kazanacağız pic.twitter.com/B66T6JfSRb
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