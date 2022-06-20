‘Sansür Yasası’ genel kurulda

20 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Meclis, haftalık çalışmasına salı günü başlayacak genel kurulda, İstanbul Finans Merkezi Yasa Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek.

6. Yargı Paketi’ne ilişkin düzenlemeleri içeren teklif de genel kurul gündemine gelecek. Kamuoyunda “sansür yasası” olarak bilinen Dezenformasyon Yasa teklifinin de bu hafta içinde ele alınması öngörülüyor. Öte yandan, Libya’ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de Meclis gündemine gelecek.

KİT DENETİMİ SÜRECEK

KİT Komisyonu, salı günü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ, çarşamba günü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, perşembe günü de Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarının 2019-2020 yılı hesaplarını inceleyecek. Bu arada TBMM’de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.