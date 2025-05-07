Saraçhane eylemleri için 45 gün sonra iddianame: Gençlere hapis isteniyor!
İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Saraçhane'deki protestolarda gözaltına alınıp tutuklanan gençlerden tutuklu 14 ve tutuksuz 2 kişinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hapsi isteniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve istanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 45 gündür tutuklu bulunan gençlerin iddianamesi hazırlandı.
İddianamede, tutuklu 14 be tutuksuz yargılanan 2 kişi için TCK 299 maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Haklarında yeni dava açılan 14 tutuklu, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla açılmış 49 sanıklı davada da yargılanıyor. Bu dava 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Saraçhane
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