Saraçhane davasında savunma yapan genç: Bir polis 'sizin gibi okumuşları daha çok döveceğiz' dedi

Yayınlanma: 25.04.2025 - 13:07

Güncelleme: 25.04.2025 - 13:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonun ardından Saraçhane'de yapılan eylemlerle ilgili İstanbul 50 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 33 sanıklı davada ilk duruşma, 50. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmalara geçildi. Sanıklardan Ali Haydar Saygılı, "Saraçhane eylemine katıldığımı kabul ediyorum çünkü demokratik bir hak olarak görüyorum, hatta valiliğin yasaklama kararını bile bilmiyordum. O eylemde herhangi bir sorun ya da çatışma da olmadı. Eyleme katılmanın bir suç olarak gösterilmemesi lazım. Sosyal medyada da buradaki eylemlerin yasak olmadığıyla ilgili paylaşım yapılıyordu. Böylesi bir mesele için sabahın köründe evlerimiz basıldı. Gözaltında nezaretlerde tutulduk resmen bir şiddet ve devlet zulmü yaşadık." dedi.

"OKUMUŞLARI DAHA ÇOK DÖVECEĞİZ"

Bir genç yaşadıklarını, "Polis gözaltına aldıktan sonra 'öldün mü, sakın ölme daha çok döveceğim dedi. Başka bir polis 'sizin gibi okumuşları daha çok döveceğiz' dedi. 3 aydır istanbul'dayım. Sınavlarıma, derslerime giremedim." sözleriyle anlatırken, taşıdığı motosiklet kaskı sorulan bir sanık, "Çalınmasın diye yanıma almıştım. Hiçbir şey yapmadığım halde tekme, tokat gözaltına alındım. Surların orada yere yatırıldım, ters kelepçe yaptılar. Bir polis botla 5-6 defa kafama vurdu. Başım 1 hafta ağrıdı. Cezaevinde dahi devam etti. Polise hiçbir mukavemette bulunmadım. herhangi bir şekilde su şişesi, taş vs atmadım" diye konuştu.

"POLİS 'SİZE GÖSTERECEĞİM' DEDİ, GÖZALTINA ALINDIK"

Kronik bronşit hastası olduğunu belirten bir başka genç ise "Gaz değil polenle bile rahatsızlığım tetiklenebiliyor. Boynumdaki fularla kapattım ağzımı. Deodorant kokusu bile tetikleyebiliyor" derken, bir başkası "Saraçhane'deydik, sonra kargaşa çıkınca olay yerinden uzaklaşmaya çalıştık. Hatta bir polise sorduk. Polis 'gelin size göstereceğim' dedi. Sonra gözaltına alındık ve bir ay tutuklu kaldık. Ben eylemci olsam kaçardım, polisin yanına gitmezdim. Maskeyi gazdan dolayı biri verdi. 10 dakika bile takmadım. Gözaltına alınırken maske bile yoktu. Suçsuz yere cezaevinde yattık, kimseye bir şey yapmadık" sözleriyle savunma yaptı.