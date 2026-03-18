İBB Davası sürerken Saraçhane'ye çağrı yaptı: 'Ben Ekrem İmamoğlu...'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de düzenlenecek miting için çağrı yaptı.

İBB Davası 7. gününde devam ederken; İmamoğlu ile CHP'li belediye başkanlarına yönelik başlatılan operasyonların yarın 1. yılı doluyor.

Bu kapsamda İmamoğlu, bu akşam Saraçhane'de gerçekleştirilecek mitinge kendi sesinden okuduğu İstiklal Marşı'ndan bir dize ile çağrı yaptı.

Paylaşımında Saraçhane'den görüntülerin olduğu bir videoya da yer veren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ben Ekrem İmamoğlu. Ezelden beridir hür yaşadım, yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım."