Cumhuriyet Gazetesi Logo
İBB Davası sürerken Saraçhane'ye çağrı yaptı: 'Ben Ekrem İmamoğlu...'

18.03.2026 12:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İBB Davası sürerken Ekrem İmamoğlu, 19 Mart operasyonların yıl dönümünde “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerinin 99’uncusunun düzenleneceği Saraçhane’ye çağrı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de düzenlenecek miting için çağrı yaptı.

İBB Davası 7. gününde devam ederken; İmamoğlu ile CHP'li belediye başkanlarına yönelik başlatılan operasyonların yarın 1. yılı doluyor.

Bu kapsamda İmamoğlu, bu akşam Saraçhane'de gerçekleştirilecek mitinge kendi sesinden okuduğu İstiklal Marşı'ndan bir dize ile çağrı yaptı.

Paylaşımında Saraçhane'den görüntülerin olduğu bir videoya da yer veren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ben Ekrem İmamoğlu. Ezelden beridir hür yaşadım, yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım."

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Saraçhane

Muhabirimiz Engin Deniz İpek de aralarında… Saraçhane davasında 35 genç hakkında beraat kararı! Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane’de düzenlenen mitingde gözaltına alınan ve aralarında gazetemiz muhabiri Engin Deniz İpek’in de bulunduğu 35 sanık bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tüm sanıkların beraatına karar verdi.
Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane çağrısı: 'Her şeyin başladığı yerde buluşuyoruz' Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Saraçhane mitingine çağrı yaparak "19 Mart Darbesi’nin 1. yılında her şeyin başladığı yerde buluşuyoruz" dedi.
Saraçhane davasında savcı beraat talep etti: Hakim karar için 50 gün erteledi! Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 7 kişinin davasında savcı, esas hakkındaki mütalaasında beraat istedi. Hakim, karar vermek üzere dosyayı incelemek için duruşmayı 50 gün sonrasına erteledi.