'Sarallar' suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral tutuklandı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 21:13

Güncelleme: 12.06.2023 - 21:13

Kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen suç örgütüne ilişkin 21’i tutuklu 168 sanığın yer aldığı davada, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” ile “nitelikli yağma” suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İlyas Saral, tutuklandı.

Alaattin İlyas Saral, dün Belçika’nın başkenti Brüksel’den İstanbul Havalimanı'nda ülkeye giriş yaparken yakalanmıştı.

Saral’ın avukatı Mustafa Güzeldere dün sosyal medya hesabından Saral’ın suçlamalara yanıt vermek için kendi isteğiyle İstanbul’a döndüğünü söylemişti.