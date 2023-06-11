Son dakika... Sarallar suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral yakalandı
Son dakika haberi... Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütünün firari lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda ülkeye giriş yaparken yakalandı.
Hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde uzun süreden beri aranan ve yurt dışına firar ettiği anlaşılan çıkar amaçlı suç ağının lideri Alaattin İlyas Saral’ın, Belçika’dan Türkiye’ye dönüş yapacağı bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. 169 sanıklı davada, aralarında iş insanı Erdal Acar’ın da bulunduğu soruşturma dosyasının kilit ismi olarak aranan Saral’ın, bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’den İstanbul Havalimanı’nda yurda giriş yaptığı sırada gözaltına alındığı belirtildi.
Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminalinde polis tarafından gözaltına alınan Saral, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, ilerleyen süreçte savcılığa çıkarılması bekleniyor.
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