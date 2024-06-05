Son dakika... Saray'da sürpriz görüşme: Erdoğan ve Akşener bir araya geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile sürpriz görüşmesi Beştepe'de başladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile sürpriz görüşmesi Beştepe'de başladı. Akşener'in yeni imajı dikkat çekti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in görüşeceğini duyurmuştu.
GÖRÜŞME SONA ERDİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
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