Son dakika... Saray'da sürpriz görüşme: Erdoğan ve Akşener bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile sürpriz görüşmesi Beştepe'de başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 17:08
Son dakika... Saray'da sürpriz görüşme: Erdoğan ve Akşener bir araya geldi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile sürpriz görüşmesi Beştepe'de başladı. Akşener'in yeni imajı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in görüşeceğini duyurmuştu.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.


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