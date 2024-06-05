Son dakika... Erdoğan, Meral Akşener'le görüşecek

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin önceki genel başkanı Meral Akşener'le görüşecek. Sürpriz gelişmeyi Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 12:25
Son dakika... Erdoğan, Meral Akşener'le görüşecek
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'nin önceki genel başkanı Meral Akşener'le görüşeceği duyuruldu.

Duyuruyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı. 

Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir."

Nisan ayında Erdoğan ile Akşener arasında telefon görüşmeleri yapılmıştı. Akşener'in henüz İYİ Parti Genel Başkanlığını devretmediği o dönemde yapılan bu görüşmeye ilişkin kimi iddialar üzerine partiden gelen açıklamada, görüşmenin bayramlaşma dışında bir içeriği olmadığı belirtilmişti.

Cumhuriyet, İYİ Parti'nin kongresinden sonra sessizliğe bürünen Akşener'e son günlerde yakın dostlarının da ulaşamadığı iddialarını yazmıştı.

 

 

 


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