Saray'daki 'domuz' korkusu: 'Bunu cumhurbaşkanına söyleyemeyiz bile'
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde domuzdan organ nakliyle ilgili Saray'a giden bilim insanlarının, 'Biz bunu sayın cumhurbaşkanına söyleyemeyiz bile' yanıtı aldıklarını aktardı.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü "Domuz korkusu" başlıklı köşe yazısında dikkat çeken bir konuyu ele aldı.
Domuzdan insana böbrek, kalp nakledildiğine dair haberlerden söz eden Pehlivan, içine Saray'ın da dahil olduğu konuya ilişkin edindiği yeni bilgileri aktardı.
"Türkiye’de organ nakli konusunda çok başarılı bilim insanları var" diyen Pehlivan, "Dünyada parmakla gösterilen genetik mühendisleri yaşıyor bu topraklarda. İstiyorlar ki domuzdan insana yapılan ve başarılı sonuçlanan bu organ nakilleri Türkiye’de de yaygınlaşsın. Devlet destek versin, insanlar yaşayabilsin" ifadelerini kullandı.
Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle;
"Yahu, koca İlhan İrem’i daha yeni böbrek ve kalp yetmezliğinden kaybettik. Ama işte...
'Domuz' ya mesele... Diyanet bile 'Başka yol yoksa haram olan nesneler kullanılabilir' diyorken bir türlü ilerleme olmuyor.
Duydum ki bir avuç bilim insanı işte bu tıkanıklığı aşmak için Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yolunu bile tutuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeleriyle görüşüyor. Gelin görün ki destek isterken aldıkları yanıt şu oluyor:
'Biz bunu sayın cumhurbaşkanına söyleyemeyiz bile.'
Daha iki ay önce cumhurbaşkanlığı kararıyla domuz eti ithalatında gümrük vergisi düşürüldü. Ama işte mesele bilim ve insanı yaşatma olunca, gözler kör, kulaklar sağır, diller lal oluyor.
Neyse, bu köşe vasıtasıyla Saray’da öğrenmeyen kalmaz herhalde!"
Video Haberler
- 'KPSS' krizi devam ediyor
- İlk miting tarihi ve şehir belli oldu
- Tur otobüsüyle kamyon çarpıştı!
- 'Solüsyonla çoğaltacağım' dedi, 35 bin Euro dolandırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü kişi konuştu
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Ankara'da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Eskişehir'de feci kaza: Çok sayıda yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Erdoğan talimatı verdi
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- AKP'den gitmek isteyenlere kasetli şantaj!
- CHP harekete geçti
- Yayınevi sessizliğini bozdu
- Çin'den 'askeri operasyon' açıklaması
- Bütün dünyanın izlediği uçak indi!