Saray'daki 'domuz' korkusu: 'Bunu cumhurbaşkanına söyleyemeyiz bile'

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:35

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü "Domuz korkusu" başlıklı köşe yazısında dikkat çeken bir konuyu ele aldı.

Domuzdan insana böbrek, kalp nakledildiğine dair haberlerden söz eden Pehlivan, içine Saray'ın da dahil olduğu konuya ilişkin edindiği yeni bilgileri aktardı.

"Türkiye’de organ nakli konusunda çok başarılı bilim insanları var" diyen Pehlivan, "Dünyada parmakla gösterilen genetik mühendisleri yaşıyor bu topraklarda. İstiyorlar ki domuzdan insana yapılan ve başarılı sonuçlanan bu organ nakilleri Türkiye’de de yaygınlaşsın. Devlet destek versin, insanlar yaşayabilsin" ifadelerini kullandı.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle;

"Yahu, koca İlhan İrem’i daha yeni böbrek ve kalp yetmezliğinden kaybettik. Ama işte...

'Domuz' ya mesele... Diyanet bile 'Başka yol yoksa haram olan nesneler kullanılabilir' diyorken bir türlü ilerleme olmuyor.

Duydum ki bir avuç bilim insanı işte bu tıkanıklığı aşmak için Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yolunu bile tutuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeleriyle görüşüyor. Gelin görün ki destek isterken aldıkları yanıt şu oluyor:

'Biz bunu sayın cumhurbaşkanına söyleyemeyiz bile.'

Daha iki ay önce cumhurbaşkanlığı kararıyla domuz eti ithalatında gümrük vergisi düşürüldü. Ama işte mesele bilim ve insanı yaşatma olunca, gözler kör, kulaklar sağır, diller lal oluyor.

Neyse, bu köşe vasıtasıyla Saray’da öğrenmeyen kalmaz herhalde!"