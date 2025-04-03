Saray'dan yazarımız Mine Kırıkkanat'a hakaret!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 15:17

Güncelleme: 03.04.2025 - 15:17

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazetemiz yazarı Mine Kırıkkanat’ı hedef aldı. Saral, Kırıkkanat’a yönelik ağır hakaretler içeren ifadeler kullandı.

Saral, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bana bak, Mine Kafasıkırık! Hiçbir eser üretemeyen, taş üstüne taş koymayan, kent lokantası, süt dağıtıcılığı ve ne idüğü belirsiz heykeller dışında bir projesi olmayan CHP’li belediyelere oy veren seçmene kültürsüz ve cahil tanımlaması yapılır. Bunu o kırık kafana iyi sok meymenetsiz kadın!"

Saral’ın bu sözlerine yanıt veren Mine Kırıkkanat, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Saral’ın bulunduğu mevkiyi devlete yakışır bir duruşla temsil etmesi gerektiğini belirtti.

Sayın Cumhurbaşkanı @RTErdogan makamınızı temsil eden bir danışman, hiç bir zaman bu seviyesiz üslupla konuşmamalıdır. Bulunduğu mevki, devlete yakışır bir duruş ve saygınlık gerektirir. O mevkiyi layıkıyla taşıyan kişi, bir kadın yazara ve zaten kimseye terbiye sınırları dışına… https://t.co/MvztRGPIXP — Mine G. Kırıkkanat (@mkirikkanat) April 3, 2025

Kırıkkanat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makamınızı temsil eden bir danışman hiçbir zaman bu seviyesiz üslupla konuşmamalıdır. Bulunduğu mevki, devlete yakışır bir duruş ve saygınlık gerektirir. O mevkiyi layıkıyla taşıyan kişi, bir kadın yazara ve zaten kimseye terbiye sınırları dışına taşarak saldırmaz, böylesine ayıplanacak bir davranış sergilemez.

Şahsı, makamınıza ihbar ve dikkatinize havale ediyorum. Saygılarımla."