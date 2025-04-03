Saray'dan yazarımız Mine Kırıkkanat'a hakaret!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, gazetemiz yazarı Mine Kırıkkanat’ı sosyal medya üzerinden hedef aldı. Saral’ın hakaret içeren sözlerine Kırıkkanat, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek tepki gösterdi.

Saray'dan yazarımız Mine Kırıkkanat'a hakaret!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 15:17

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazetemiz yazarı Mine Kırıkkanat’ı hedef aldı. Saral, Kırıkkanat’a yönelik ağır hakaretler içeren ifadeler kullandı.

Saral, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bana bak, Mine Kafasıkırık! Hiçbir eser üretemeyen, taş üstüne taş koymayan, kent lokantası, süt dağıtıcılığı ve ne idüğü belirsiz heykeller dışında bir projesi olmayan CHP’li belediyelere oy veren seçmene kültürsüz ve cahil tanımlaması yapılır. Bunu o kırık kafana iyi sok meymenetsiz kadın!"

Saral’ın bu sözlerine yanıt veren Mine Kırıkkanat, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Saral’ın bulunduğu mevkiyi devlete yakışır bir duruşla temsil etmesi gerektiğini belirtti.

Kırıkkanat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makamınızı temsil eden bir danışman hiçbir zaman bu seviyesiz üslupla konuşmamalıdır. Bulunduğu mevki, devlete yakışır bir duruş ve saygınlık gerektirir. O mevkiyi layıkıyla taşıyan kişi, bir kadın yazara ve zaten kimseye terbiye sınırları dışına taşarak saldırmaz, böylesine ayıplanacak bir davranış sergilemez.

Şahsı, makamınıza ihbar ve dikkatinize havale ediyorum. Saygılarımla."


Etiketler: #Oktay Saral #Recep Tayyip Erdoğan #Mine G. Kırıkkanat

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