Erdoğan 'boykot' çağrısı üzerinden CHP'yi hedef aldı

Yayınlanma: 26.03.2025 - 21:12

Güncelleme: 26.03.2025 - 21:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programından yaptığı konuşmada CHP'yi 'boykot' çağrısı üzerinden hedef aldı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Sorumsuz boykot çağrıları ile işçinin ekmeği ile oynayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz.

Ana muhalefetin başındaki zat tüm medya gruplarını Batı'ya şikayet ediyor. Bu gençleri sokağa dökmek, sana hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kaybettirecektir.

Gidecek başka kapı mı bulamadınız? Şunu bilin kaybedeceksiniz. Gençleri sokağa dökmek kazandırmaz."

CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Saraçhane'de yaptığı konuşma, boykot çağrısından bulunmuştu. CHP daha sonra boykot listesini de açıklamıştı.



