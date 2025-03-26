Erdoğan 'boykot' çağrısı üzerinden CHP'yi hedef aldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi 'boykot' çağrısı üzerinden hedef aldı. Erdoğan "Sorumsuz boykot çağrıları ile işçinin ekmeği ile oynayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programından yaptığı konuşmada CHP'yi 'boykot' çağrısı üzerinden hedef aldı.
Erdoğan şunları söyledi:
"Sorumsuz boykot çağrıları ile işçinin ekmeği ile oynayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz.
Ana muhalefetin başındaki zat tüm medya gruplarını Batı'ya şikayet ediyor. Bu gençleri sokağa dökmek, sana hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kaybettirecektir.
Gidecek başka kapı mı bulamadınız? Şunu bilin kaybedeceksiniz. Gençleri sokağa dökmek kazandırmaz."
CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Saraçhane'de yaptığı konuşma, boykot çağrısından bulunmuştu. CHP daha sonra boykot listesini de açıklamıştı.
Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #CHP #BOYKOT
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sonuçlar çarpıcı... Dengeler nasıl değişti?
- Boykotun etkisi sahaya nasıl yansıdı?
- 'Burnundan fitil fitil getireceğim!'
- Özel'den Erdoğan'a 'mezar' yanıtı!
- İmamoğlu raporundaki sır
- CHP'den Erdoğan'ın sözlerine ilk tepki!
- Özel'den Bahçeli'ye jet ‘Saraçhane’ yanıtı!
- İktidarın 'İmamoğlu' planı deşifre oldu
- CHP'nin 'boykot' kararı Fatih Portakal'ı üzdü
- Kıvanç Tatlıtuğ'un 'İşte bu' paylaşımı tepki çekti