Sarıbal'dan AKP'nin 'Uludağ' teklifine tepki: Alan başkanlığı değil, talan başkanlığı olacak

05 Aralık 2022 Pazartesi, 16:44

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te AKP'li milletvekillerinin Uludağ Alan Başkanlığı kurulması için verildiği yasa teklifine tepki gösterdi. Sarıbal teklif için “Bu teklif Uludağ’ın talanına neden olacak. Onların Uludağ Alan Başkanlığı dediği iş 'Uludağ Talan Başkanlığı' olarak hayata geçecek” dedi.

Uludağ’ın ülkenin en önemli milli parklarından ve doğal SİT alanlarından biri olduğunu kaydeden Sarıbal, “Uludağ eşine az rastlanır bir habitat zenginliğine ve biyoçeşitliliğe sahiptir. Bu yüzden milli parktır ve tamamı doğal SİT alanıdır. AKP milletvekilleri, yasal koruma altındaki Uludağ’ın tek elden planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi amacıyla Uludağ Alan Başkanlığı kurulması için Meclis’e yasa teklifi sundular. Yasalaştığı takdirde Uludağ turizmciler, inşaatçılar için imara açılacak, tahrip edilecek. Bu tasarı Uludağ'ı yandaşlara, bir grup turizmciye peşkeş çekme, Uludağ'ın doğal, tarihsel, kültürel alanlarını ticarete ve ranta konu etme yasa tasarısıdır" diye konuştu.

"TEK ELDEN YÖNETMEK İSTİYORLAR"

Uludağ'ın yönetiminde yetki karmaşası olduğu gerekçesiyle böyle bir kanun teklifi hazırlandığının söylendiğini, ancak bunun doğru olmadığını vurgulayan Sarıbal, şöyle devam etti:

"Ülkeyi tek adama teslim ettiler, sonucunu gördük. Tek adam yönetimiyle ülke her alanda krize girdi. Şimdi Uludağ Milli Parkını tek elden yönetmek istiyorlar.

Mevcut durumda Uludağ’da bir yapılaşma kararı alınması için Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, koruma kurulları ve birçok kamu kurumunun izni gerekiyor. Yeni getirilen yasa teklifi ile kurulacak olan Uludağ Alan Başkanlığı, Uludağ'ın yapılaşma kararlarında tek yetkili olacak.

Uludağ Alan Başkanlığı, bölge içerisinde her türlü uygulama kararlarını yeni kurulacak Uludağ Alan Komisyonu aracılığıyla alacak. Komisyonda Bursa vali yardımcısı, çeşitli bakanlıklardan 7 üye, belediyeden 1 üye, üniversitelerden 4 üye yer alacak. Onların Uludağ Alan Başkanlığı dediği iş 'Uludağ Talan Başkanlığı' olarak hayata geçecek.”

ULUDAĞ KAPADOKYA OLMASIN

Benzer uygulamanın daha önce Çanakkale’de, Salda Gölü’nde ve Kapadokya’da hayata geçirildiğini ve doğa harikası bu yerlerin perişan edildiğini hatırlatan Sarıbal, “Uludağ’ın tek elden yönetilmesi için bu yasa teklifini hazırlarken kime danıştınız?” diye sordu.

Yasa teklifini TBMM’ye sunan AKP’li milletvekillerini duyarlılığa çağıran CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, teklifin geri çekilmesini istedi.